SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Tovaglie, tovaglioli, centrotavola, cuscini, grembiuli e tanto altro ancora. Troverai, inoltre, tante idee regalo. Magazzini Italiani si trova a San Benedetto del Tronto ,Via Fioravanti 35 e Via Roma 109. Per maggiori informazioni chiama il numero 3333464251

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rendi il tuo Natale ancora più bello con Magazzini Italiani.

Nello store potrai trovare il tuo nuovo tovagliato a tema natalizio e rendere così la notte più magica dell’anno ancora più bella.

Tovaglie, tovaglioli, centrotavola, cuscini, grembiuli e tanto altro ancora.

Troverai anche tantissime idee regalo!

Se invece hai bisogno di biancheria per la tua casa, nel grande store di Magazzini Italiani troverai sempre il prodotto di cui hai bisogno. Grazie al più grande assortimento in città (composto da oltre 100 marchi differenti) riuscirai a soddisfare ogni tua esigenza per tutta la biancheria della tua casa, dall’intimo al tendaggio!

Vuoi in regalo un bellissimo set completo di lenzuola per letto singolo, completo delle due lenzuola di cui una con angoli e federa?

Iscriviti gratis alla nostra Membership e, con una spesa di soli 10 euro sarà tuo!

Per iscriverti clicca http://bit.ly/memb-magazzini-italiani-sbt

Scopri anche gli altri vantaggi riservati agli iscritti.

Magazzini Italiani si trova a San Benedetto del Tronto ,Via Fioravanti 35 e Via Roma 109. Per maggiori informazioni chiama il numero 3333464251. Per visitare la pagina facebook clicca www.facebook.com/Magazzini-Italiani-Porto-DAscoli-San-Benedetto-del-Tronto

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.