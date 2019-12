SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forse un migliaio di persone era presente per l’arrivo di Babbo Natale a Porto d’Ascoli. Sceso, come oramai abitudine, dal treno alla Stazione di Porto d’Ascoli alle 16.30, Santa Claus si è poi recato nel suo rifugio di via Turati dove, nelle prossime settimane, potrà essere visitato da grandi e piccoli.

L’evento è organizzato dall’associazione di commercianti Pda Shopping Center con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

