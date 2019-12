Il 20 dicembre andrà in scena la lirica con la L maiuscola. Biglietti a prezzi popolari, 10 euro. Ecco dove acquistarli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Dopo il successo della “Traviata” di Verdi nel 2017 e della “Boheme” di Puccini nel 2018, il 20 dicembre la lirica torna protagonista al Teatro Concordia, con la messa in scena di un grande capolavoro Verdiano: “Rigoletto”.

La vicenda è ambientata a Mantova, nel XVI secolo. Rigoletto, gobbo buffone di corte, ha una figlia, Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere segreta ai cortigiani, molti dei quali intendono vendicarsi di lui per le sue beffe feroci. Gilda si è invaghita, credendolo un povero studente, del frivolo e incostante duca di Mantova, introdottosi furtivamente nella sua casa per farle una corte appassionata.

I cortigiani del duca, che intendono vendicarsi di Rigoletto, rapiscono Gilda e la conducono al palazzo, credendola però l’amante e non la figlia del buffone. Quando Rigoletto vi incontra la figlia, che, sedotta dal duca, si dispera per la sua sorte, giura di vendicarne l’onta e, ingaggiato il sicario Sparafucile, ordisce la vendetta. Ma all’ultimo momento Gilda, ancora innamorata del duca, si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece.

Il collaudatissimo format proposto, che vedrà introdotte tutte le scene musicali dell’opera con preziose narrazioni piene di aneddoti e curiosità storiche, sarà arricchito da costumi teatrali originali d’epoca, indossati da cantanti di eccezionale bravura.

I protagonisti saranno il Baritono Franco Alessandrini nel ruolo di “Rigoletto”, la Soprano Patrizia Perozzi nel ruolo di “Gilda”, il Mezzosoprano Valentina Coletti nei panni di “Contessa di Ceprano, Giovanna e Maddalena”, il Tenore Tommaso Mangifesta nei panni del “Duca di Mantova” e il Basso Alessandro Battiato nei ruoli di “Conte di Monterone e Sparafucile”.

Le musiche saranno eseguite dal Quartetto d’archi dell’Istituto “Antonio Vivaldi” (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco Violini, Emiliano Finucci Viola e Daniela Tremaroli Violoncello e Direzione Artistica), accompagnati al pianoforte dal Maestro Concertatore e arrangiatore della partitura Massimiliano Caporale. Adattamento, narrazione, costumi e regia a cura del musicologo Paolo Santarelli.

Il tutto a prezzi popolari: 10 euro il biglietto, con prevendita presso il Caffè Florian a San Benedetto del Tronto, online (info cell. 3924450125) e nei vari punti vendita di zona del circuito Ciao Tickets.

