SANT’OMERO – Sono iniziati ieri i lavori sulla provinciale 13 che attraversa il territorio di Sant’Omero. In particolare, con questo intervento, viene sistemato il manto stradale di un lungo tratto nella frazione di Garrufo: importo di spesa 180 mila euro.

Si tratta di manutenzione straordinaria realizzata con i fondi del Decreto Ministeriale 49 ma in questa area sono previsti altri lavori, come specifica il consigliere delegato, Lanfranco Cardinale: “Abbiamo già fatto l’affidamento provvisorio della gara da 1 milione e duecentomila euro del Masterplan per l’area Vibrata dove, in particolare, andremo a lavorare sulla provinciale 1 del Tronto che attraversa numerosi comuni; sulla provinciale 2 e 8, nella zona fra Villa Lempa e Civitella, sulla provinciale 10 nella zona fra Mosciano e Tortoreto, sulla 5/a fra Corropoli e Controguerra e sulla 57 nel territorio di Ancarano”.

