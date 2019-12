GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare ha bandito un concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, da impiegare nell’area Gestione risorse dell’ente, con contratto a tempo indeterminato e pieno, categoria D1. La selezione avverrà per titoli e prove d’esame. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 19 dicembre.

Oltre ai requisiti generali per l’ammissione ai pubblici concorsi, ai candidati è richiesto il possesso della laurea in Economica e commercio o Giurisprudenza o equipollenti, conseguita secondo l’ordinamento universitario previgente o laurea specialistica/magistrale conseguita secondo il nuovo ordinamento nelle medesime discipline. Per i cittadini dell’Unione Europea, il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano sopra prescritto e deve indicare la votazione conseguita. I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente.

Le prove selettive dovranno accertare le capacità professionali richieste per la posizione oggetto di selezione e consisteranno in tre distinte prove, due scritte ed una orale. La prima prova scritta consisterà in risposte sintetiche su quesiti attinenti a più argomenti delle materie di esame; la seconda prova scritta consisterà nella redazione di schemi di atti amministrativi, e/o stesura di un elaborato, o nella soluzione di un caso pratico attinenti alle materie di esame che evidenzi non solo le competenze tecniche ma anche quelle organizzative connesse al profilo professionale e all’ambito organizzativo della posizione oggetto della procedura concorsuale; la prova orale consisterà in un colloquio professionale e motivazionale volto ad accertare il grado di conoscenza delle materie d’esame, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi, nonché l’attitudine del candidato ad assolvere alle funzioni del posto da ricoprire. Nell’ambito della prova orale la commissione, eventualmente integrata da esperti, sottoporrà i concorrenti ad una verifica sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Le materie di esame, i modelli di domanda, le modalità di compilazione e di presentazione delle candidature e tutti i dettagli inerenti la partecipazione al concorso pubblico sono indicati nel bando integrale, consultabile alla sezione “Bandi di concorso” del sito www.comune.grottammare.ap.it.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Personale (II piano palazzo municipale): 0735.739210-221; personale@comune.grottammare.ap.it, responsabile Giovanna Massari.

