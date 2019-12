SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale in Riviera.

E’ in programma per giovedì 12 dicembre, con inizio alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto il convegno – incontro dal titolo: “Conquista il Tuo BenEssere”.

Nato da un’idea di un gruppo di professionisti che si occupano di indicare stili di vita utili a promuovere il BenEssere, il convegno punta a proporre, attraverso la costruzione di un processo di consapevolezza, un percorso integrato mirato a individuare stili di vita salutari rafforzando la relazione tra corpo, mente e spirito.

Dopo i saluti delle autorità, sono previsti gli interventi di Cristina Savin, Presidente del Comitato genitori, sul tema “31 Giorni per Rinascere“, Cristiana Aperio, biologa nutrizionista esperta in oncologia integrata, su “Equilibrio nutrizionale come fonte di energia“, Francesco Ruiz, psicologo, counselor, esperto in PNEI, su “Stress ed esperienza epigenetica positiva”, Concettina Ruiz, osteopata e fisioterapista, su “Osteopatia come percorso di BenEssere”, Francesco Aceti, regista e pedagogo teatrale, su “Giocare con il corpo”.

Tutti sono invitati a partecipare.

