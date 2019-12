GROTTAMMARE – Bilancio positivo per la seconda edizione di “Donne in Rosa“, la corsa podistica di dieci chilometri che si è svolta a Grottammare domenica 1° dicembre. Sono 2.750 gli euro ricavati che andranno in beneficenza alla Fondazione Veronesi.

Per l’anno prossimo gli organizzatori stanno valutando anche un percorso da mezza maratonina (21 chilometri).

Abbiamo intervistato Mariano Vesperini, organizzatore della competizione sportiva.

