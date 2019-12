GROTTAMMARE – Un’assoluta novità animerà il centro città nel fine settimana dell’Immacolata. Si tratta dell’evento dal titolo “Il mare d’inverno”, dedicato alla promozione del pescato locale. L’iniziativa è sostenuta da fondi europei che derivano da un bando della Regione Marche, di cui Grottammare è risultata tra i 5 comuni vincitori.

“Può sembrare anomalo il periodo per un evento il cui protagonista è il pesce – afferma l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Rossi – Ma anche il pesce ha le sue stagioni e autunno e inverno possiedono una ricchezza che va riscoperta. Si tratta dell’edizione zero ma sono fiducioso”.

A spiegare le iniziative, che si terranno dal 6 all’8 dicembre in piazza Kursaal, dove sarà allestito un tendone in cristal, sono i soggetti organizzatori e, in particolare, Barbara Zambuchini della Partner in Service e Stefano Greco della Tuber.

Ad animare le giornate saranno laboratori formativi ed educativi per adulti e bambini sulla conoscenza del pesce, che si terranno alle ore 12 e alle ore 18. Appuntamento importante è il convegno di sabato 7 dicembre, alle ore 9, presso Piazza Kursaal con il dottor Mauro Mario Mariani, consulente nutrizionista Rai. Lo stesso Mariani, intervenuto alla conferenza di presentazione dell’iniziative, interviene: “Le tre “M” del nostro territorio sono: mare, monti e meraviglia. Può essere un punto di partenza per essere più popolo e meno territori separati. Abbiamo prodotti esclusivi della nostra storia e tradizione che deve essere divulgata. Un capitolo del mio prossimo libro si chiama “Cto: cascata trasversale di Omega”, con cui voglio regalare un segnale da condividere con gli chef e con le scuole. Comunicare salute vuol dire dire dove essa risiede, cioè nelle cose semplici come un piatto di brodetto”.

Altro imperdibile evento di sabato è il pranzo con i pescatori della piccola pesca, a cui sarà possibile partecipare su prenotazione, in collaborazione con il Consorzio CO.GE.PA, Slow Food Piceno e Slow San Benedetto e Valdaso.

Previsti inoltre tutti i giorni aperitivi e show cooking degli chef Tommaso Melzi, Davide Camaioni e Federico Palestini.

Si ricorda che l’evento è a ingresso libero e prevede degustazioni gratuite. Inoltre, è completamente plastic free.

Di seguito il programma completo:

