SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiornamenti in casa Samb per quanto riguarda le condizioni dei rossoblu dopo la trasferta di Imola. Due giorni di riposo concessi ai rossoblu da mister Montero con la Samb che ha ricominciato ieri, mercoledì, ad allenarsi. Squadra in campo nel primo pomeriggio per iniziare a preparare il match casalingo di lunedì prossimo con il Gubbio.

La seduta è iniziata con un lavoro aerobico di ripristino ad alta intensità, con palla e senza palla, per poi passare a una partita a ranghi ridotti.

Fermo ai box Ludovico Rocchi che ha riportato una piccola lesione al bicipite femorale della gamba sinistra nella trasferta di Imola: il giovane centrocampista, seguito dal fisioterapista, Marco Minnucci, ha già iniziato le terapie del caso e in mattinata ha svolto solo un lavoro integrativo di forza.

Prosegue con il programma di recupero, invece, Davide Di Pasquale che aveva rimediato un’elongazione del quadricipite nella rifinitura di venerdì scorso. Il difensore ha effettuato un lavoro differenziato.

