SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Per Incontri con l’Autore, edizione invernale, Sandra Petrignani presenterà venerdì 6 dicembre alle ore 18 nella sala della Poesia di Palazzo Piacentini di San Benedetto “Lessico Femminile”. Conversa con la scrittrice Filippo Vassacci. L’evento è organizzato dall’assoczione “I luoghi della Scrittura” con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Alle 11 la Scrittrice sarà all’Ipsia per un incontro con gli studenti.

L’AUTRICE

Sandra Petrignani, nata a Piacenza, vive in campagna, in Umbria. Ha svolto una lunga attività nel giornalismo culturale per quotidiani e settimanali. Autrice di romanzi, racconti, libri di viaggio, memoir, biografie, ha pubblicato tra l’altro: per Nottetempo Dolorose considerazioni del cuore (2009); per Neri Pozza La scrittrice abita qui (2002), libro di viaggio nelle case-museo di grandi autrici del Novecento, da Woolf a Yourcenar, da Colette a Deledda, a Blixen; i racconti di fantasmi Care presenze (2004); Addio a Roma (2012), ritratto della società letteraria nella capitale dal dopoguerra agli anni Settanta; Marguerite (2014), romanzo dedicato alla figura della Duras; La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (2018).

IL LIBRO

Niente è più segreto di un’esistenza femminile.

Marguerite Yourcenar

«Capire qualcosa di più della mia stirpe, trovare il bandolo del nostro comune sentire femminile. Così ho legato la mia parola a quella di tante donne che mi hanno preceduta e nutrita, le scrittrici di cui possiedo libri sottolineati, appuntati, deformati. Amati.Virginia Woolf, Natalia Ginzburg, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Elsa Morante, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Anna Maria Ortese, Lalla Romano, Joyce Carol Oates, Nina Berberova, Karen Blixen, Clarice Lispector, Marguerite Yourcenar, Hannah Arendt. E tantissime altre. Ne ho seguito le orme, le ombre, le opere e i fatti della vita, per decifrare la tela di un pensiero e di un lessico nostri.»

La materialità delle cose, l’urgenza della vita, la solitudine, la ricerca di un senso: pagina dopo pagina, la scrittrice Sandra Petrignani ricostruisce un mosaico che è il volto delle donne.