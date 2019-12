GROTTAMMARE – Al grido “La paura non fa ..60”, venerdì 6 dicembre a Grottammare si riunira’ il gruppo “quelli del ’59”.

Gruppo attivissimo negli anni, a stretto contatto con i coetanei di San Benedetto e dintorni, ha sempre festeggiato alla grande e soprattutto allo scadere dei decenni si è scatenato sempre con iniziative eclatanti. Uno fra tutti il guinnes dei primati al Palariviera nel 2009 allo scoccare del cinquantesimo anno in collaborazione con i parieta’ di San Benedetto.

Un anno fa, grazie soprattutto all’impegno della presidente Silvia Egidi, si è organizzato uno splendido evento dal titolo “59 al quadrato -White fifty-nine” . l nati del 1959 di Grottammare e dintorni il 5 Settembre (notasi 5-9) alle 19.59 hanno festeggiato i loro 59 anni. Al paese alto di Grottammare tutti di bianco vestiti si sono radunati 59 “diversamente ragazzi” che tra brindisi, cena, musiche e balli dei fantastici anni 70/80/90 hanno tirato fino a tarda notte, nel fantastico scenario della chiesa di Santa Lucia, piazza Peretti e Sant’Agostino.

Per i 60, quest’anno appuntamento per il 6 dicembre, sempre in piazza Peretti e sempre alle 19.59 per il brindisi inaugurale a base di vin brulee’ che aprirà una serata memorabile e che si preannuncia molto lunga e gradevolissima, immersa nella magica atmosfera natalizia che si rifletterà anche nell’abbigliamento dei 100 partecipanti: Bianco e rosso.

Cena con musica degli “anni belli” al Ristorante Papa Sisto con la stupenda panoramica su Grottammare By Night, dove si organizzerà la prima Tombolata umana.

