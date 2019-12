SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco a Porto d’Ascoli nel tardo pomeriggio del 4 dicembre.

Cassonetto di rifiuti in fiamme in via dei Mille. I pompieri si sono recati sul posto per lo spegnimento dell’incendio.

Curiosità: non è la prima volta che accade.

