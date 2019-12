SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La seconda edizione di “Biblionottambuli” si terrà stavolta sotto il periodo pre natalizio. Dopo l’edizione 2018 che si tenne in estate quest’anno la notte bianca della Biblioteca Lesca di San Benedetto troverà posto il 7 dicembre dalle 18 fino a tarda serata.

A presentare in Comune l’evento ci pensa la responsabile della struttura Barbara Domini assieme all’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri (“vogliamo fare di questi luoghi di cultura come la boblioteca o anche il cinema Concordia la casa dei sambenedettesi”) e il menù è molto ricco. Si parte dalle 18 con una serie di eventi. A partire dal mercatino del libro passando per la mostra pittorica “Face” di Stefano Ricci fino ai laboratori per ragazzi (si useranno materiali di riciclo) a cura dell’associazione “L’Astrolabio” e ancora due laboratori di fumetto ( a cura di Fumetti Indelebili, l’associazione che organizza il San Beach Comix) divisi per fasce d’eta (6-10 anni e 11-14 anni) e un torneo di esibizione di Scacchi Under 16 del circolo di Offida.

Dalle 18 e 30, poi, ecco “Nati per Leggere”, sessione di lettura per bambini fino a 6 anni per arrivare alla merenda delle 20 a cura del Conad e del McDonalds. Dalle 20 e 45 un pezzo forte come il Musical che proporrà pezzi di Shrek, Il Re Leone e Guys and Dolls, inframezzo musicale che fa il paio con le esibizioni degli studenti dell’Istituto Vivaldi che andranno in scena dalle 18 alle 20.

Alle 21 e 15 e 22 e 30 infine gli ultimi due eventi. Prima la presentazione del libro dei sambenedettesi Angelo ed Emilio Mucci intitolato “L’avvocato di Shylock” evidente omaggio al Mercante di Venezia e in seguito la serata si chiudeà con una tombola letteraria che mette in palio buoni acquisto da 100, 50 e 20 euro da riscuotere alla libreria Mondadori in centro. Altri buoni acquisto saranno distribuiti ai vincitori del concorso Instagram degli Igers Piceni.

