La dottoressa Giorgi riceve l’incarico quinquennale che era rimasto vacante dopo che in estate era andato in pensione il precedente primario, il dottor Giorgio De Signoribus

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La dottoressa Francesca Giorgi è il nuovo primario di Oncologia dell’Area Vasta 5. La dottoressa era in terna assieme al dottor Giovanni Benedetti e alla dottoressa Francesca Rastelli.

L’Asur spiega così la scelta di Giorgi come primario, che a livello di punteggio (76,44) si era piazzata seconda dietro al dottor Benedetti (77,13).

“Il punteggio complessivo è solo in misura estremamente ridotta differenziato a vantaggio del Dott. Benedetti; si evidenzia tuttavia che dalle schede di valutazione emerge una maggiore esperienza lavorativo espletata dalla Dott. Giorgi Francesca Chiara, oltretutto nell’ambito dell’Area Vasta 5 ed Enti nella stessa confluiti ai sensi della L.R. n. 13/2003, caratterizzata dalla titolarietà di incarico di Struttura Semplice a decorrere dall’1.4.2007 (Il Dott. Benedetti riveste incarico di Struttura Semplice dipartimentale dall’11.6.2017) ed a tutt’oggi, a decorrere dal 16.7.2019 , dell’incarico di Direttore facente funzioni dell’U.O.C. di Oncologia. A ciò si aggiunga che la dott.ssa Giorgi ha attivamente partecipato, a seguito dell’avvio del processo di riorganizzazione in Area Vasta della U.O.C. di Oncologia in osservanza al Piano di Area Vasta 5 dell’anno 2012 (determina ASUR n. 639/DG del 31/07/2012), ai percorsi e processi di unificazione dei percorsi assistenziali sui due Stabilimenti Ospedaliero di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con proficui risultati nella definizione di protocolli omogenei nell’ambito del trattamento dei pazienti oncologici anche a beneficio delle attività territoriali in carico ai Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto”.

