PORTO SANT’ELPIDIO – Criminalità in azione nel nostro territorio.

Nella serata di ieri, 2 dicembre, i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Fermo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo, nell’ambito di uno specifico servizio per la prevenzione dei reati svolto nei comuni costieri della provincia, intercettavano un’autovettura Audi A2 asportata a Riccione nei giorni scorsi durante il furto all’interno di una villa di un noto professionista.

L’autovettura, con a bordo il solo conducente, transitava sulla Statale 16 in direzione Nord e giunta a Porto Sant’Elpidio non sfuggiva all’occhio attento dei militari in servizio su un’autovettura con tinta civile che, alla vista della targa risultata da ricercare, si ponevano all’inseguimento del mezzo, subito supportati da altra autovettura “civetta” e da un’autoradio del Nucleo Radiomobile.

Purtroppo, le avverse condizioni metereologiche con pioggia abbondante e il traffico intenso, favorivano la fuga del malfattore, poiché i Carabinieri, dopo averlo rincorso a velocità sostenuta per diversi chilometri, per salvaguardare la sicurezza delle persone, preferivano non eccedere smisuratamente nell’inseguimento.

Infatti, il responsabile, giunto nei pressi del bivio per Cascinare, approfittando del modesto vantaggio guadagnato, abbandonava la vettura, dandosi alla fuga per i campi.

Il costoso mezzo, immatricolato di recente e fortunatamente intatto, veniva quindi recuperato dagli operanti e sottoposto a sequestro per gli accertamenti tecnici necessari e sarà riconsegnato agli aventi diritto, lieti del rinvenimento, nei prossimi giorni.

