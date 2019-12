Speriamo che non accada più

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo oltre una settimana uno dei simboli di San Benedetto è stato “riqualificato”.

Ripulito il monumento “Lavorare lavorare lavorare, preferisco il rumore del mare” di Ugo Nespolo situato ad inizio lungomare, vicino all’Albula, vittima di vandalismo: ignoti avevano imbrattato la scritta approfittando probabilmente dell’oscurità.

Adesso, dopo la pulizia effettuata, si spera che gli imbecilli non agiscano più in maniera vile nei confronti del monumento in questione e di altri.

