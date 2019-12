FERMO – Sarà il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, in provincia di Roma, ad ospitare sabato 7 e domenica 8 dicembre la prima edizione della Coppa Italia di Sitting Volley, l’evento organizzato dalla Fipav e che vedrà coinvolte le migliori quattro formazioni maschili e femminili del panorama nazionale.

Nel maschile a rappresentare la città di Fermo e le Marche sarà la Scuola di Pallavolo Fermana che ricomincia così l’intensa stagione agonistica con un appuntamento di grande livello e che si preannuncia davvero impegnativo.

Sul percorso della Renew-co Fermana, infatti, ci saranno i Campioni d’Italia del Nola Città dei Gigli, mentre nell’altra semifinale a contendersi il passaggio del turno saranno il Fonte Roma Eur (vicecampioni italiani) ed il Brembate Groupama.

Per il titolo femminile invece il Punta allo Zero Parma, Nola Città dei Gigli e Sport Academy Roma faranno di tutto per contrastare il gioco delle campionesse italiane del Dream Volley Pisa, in una final four che si preannuncia altrettanto avvincente.

“Essere tra le quattro formazioni italiane maschili che lottano per contendersi questo titolo nazionale è davvero una grande emozione – commenta il Presidente Remo Giacobbi – vuol dire che qualcosa di buono in questi anni abbiamo seminato ed è un importante stimolo per continuare a portare avanti la nostra attività ed i nostri progetti”.

Insieme ai due tecnici/giocatori Maurizio Ciotola e Lorenzo Giacobbi, questi i gialloblù che scenderanno in campo sabato alle ore 18.30 contro i Campioni d’Italia di Nola Città dei Gigli: Giacomo Cappelletti, Massimiliano Cerretani, Cristiano Crocetti, Jacopo Manamini Pozzi, Paolo Properzi, Federico Ripani, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani ed il capitano Sergio Venanzoni.

“Lo spirito e l’umore del gruppo è quello giusto – chiosa coach Ciotola – spetterà a noi stessi dimostrare che davvero non ci sono limiti in questo sport!”.

