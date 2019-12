SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una delegazione dell’Itb Italia capitanata dal presidente Giuseppe Ricci incontrerà giovedì 5 dicembre, alle ore 16, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti al fine di capire quali saranno le scelte dell’Amministrazione Comunale in tema di direttiva Bolkestein principalmente, ma anche nuovo Piano di Spiaggia e erosione marina.

“In merito alla Bolkestein, chiediamo di conoscere quanto il comune di San Benedetto provvederà a prolungare le attuali concessioni, in scadenza nel 2020, al 2033, come da proroga concessa dal primo governo Conte – spiega Ricci – Se nelle Marche non ci giungono notizie di proroghe già ufficializzate, sono già tanti i comuni in Toscana, Liguria e Romagna che hanno provveduto. Certo, la recente sentenza del Consiglio di Stato ha creato grande confusione mentre il settore, dopo anni, ha bisogno di qualche certezza”.

