PESARO – Buona la terza. La Samb Basket centra la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C Gold, espugnando il campo di Bramante Pesaro per 68-66. Un buon riscontro dopo di torneo un inizio molto difficile.

Buon inizio dei ragazzi allenati da coach Daniele Aniello, che chiudono il primo periodo in vantaggio 14-11 e vanno addirittura al riposo sopra di 14 punti all’intervallo lungo ( 39-25).

Bramante rimonta rabbiosamente e recupera il gap, chiudendo il terzo periodo sul 49-49. I rossoblù non demordono e gioca un finale da grande squadra. Le giocate di Tarolis e Stonkus (ancora top scorer con 22 punti) fanno la differenza e la Samb vince al fotofinish per 68-66. Terza vittoria consecutiva e 6 punti in classifica per la banda Aniello.

Bramante Pesaro – Sambenedettese Basket 66-68

Pesaro: Giampaoli 9, Ricci 23, Crescenzi 3, Centis 8, Pipitone 9, Benevelli, Gnaccarini 6, Bertoni 8, Mujakovic, Minelli ne. All. Nicolini

Sambenedettese: Ortenzi 10, Stonkus 22, Tarolis 15, Volpe 4, Quinzi 5, Pedicone 10, Roncarolo, Janssens, Charemagne ne, Di Eusanio 2, Castorino ne, Merlini ne. All. Aniello

Parziali: 11-14, 14-25, 24-10, 17-19.

Progressivi: 11-14, 25-39, 49-49, 66-68.

Usciti per 5 falli:

Arbitri: Uncini e Forconi

