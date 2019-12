SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave incidente stradale nella mattinata del 3 dicembre a San Benedetto. Il fatto è avvenuto attorno alle 8.20 del 3 dicembre nell’incrocio tra via Belli e via Verga, in prossimità della chiesa di San Filippo Neri: impatto violento fra due auto (Fiat Panda 4×4 e Smart), coinvolto anche un mezzo parcheggiato (Fiat Punto).

Il tutto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi. Una persona, una donna di circa 50 anni, alla guida della Panda 4×4, è svenuta ed è stata portata via dal personale del 118. Attese le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti.

