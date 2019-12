Lungo viale Secondo Moretti. Per scegliere regali speciali e sostenere i progetti sociali a fianco dei bambini e delle famiglie in difficoltà

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo dell’Arché Live, continuano i festeggiamenti per il decennale di Fondazione Arché a San Benedetto del Tronto dove l’Onlus ripropone l’ArchéNatale, il mercatino natalizio per scegliere regali speciali e sostenere i progetti sociali a fianco dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Domenica 8 dicembre, lungo viale Secondo Moretti a San Benedetto del Tronto, dalle 9 alle 14, sarà allestito il banchetto natalizio di Arché con articoli per uomini e donne: accessori, libri, biancheria, panettoni, eccellenze enogastronomiche e tanto altro. Regali speciali non solo per la qualità e l’unicità degli oggetti proposti, ma soprattutto per il loro scopo solidale visto che tutto il ricavato andrà a beneficio dei progetti di Fondazione Arché a San Benedetto del Tronto.

Per chi volesse muoversi in anticipo, gli articoli del mercatino saranno disponibili e ordinabili anche nei giorni precedenti a domenica 8 dicembre presso la sede di Fondazione Arché a San Benedetto del Tronto, in via Crispi 37.

L’ArchéNatale è l’occasione perfetta per entrare nella magia del Natale, facendo regali speciali a amici e conoscenti senza dimenticare i bambini e le famiglie in difficoltà. Ed è anche il momento per conoscere Fondazione Arché a San Benedetto del Tronto, i suoi volontari e avvicinarsi alle sue attività.

FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché Onlus si prende cura di bambini e mamme che vivono una situazione di disagio sociale e fragilità personale, con l’obiettivo di accompagnarli verso l’autonomia. Lo fa a Milano attraverso la Casa Accoglienza di Porta Venezia e CasArché a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà. Arché porta avanti anche numerosi progetti di sostegno ai minori in ospedale e ai minori immigrati a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto e può contare su una vivace rete di volontari.

