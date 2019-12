GROTTAMMARE – Cinque appuntamenti del “Teatro per Ragazzi” a Grottammare, nel format ormai collaudato di “Oh che bel Castello!“. La fortunata rassegna anche quest’anno viene riproposta con tre spettacoli dedicati alle famiglie e due per gli studenti, al Teatro delle Energie.

Si inizia il 12 gennaio con “Avventura straordinarie” del Proscenio Teatro Ragazzi di Fermo, nel quale vi sarà interazione col pubblico, video, comicità e teatro d’attore. Il 9 febbraio il classico “Alice nel Paese delle Meraviglie”, del Teatro dei Colori di Avezzano, con animazioni e teatro d’attore (consigliato ai bambini dai 4 anni in su).

Il 1° marzo altro sempreverde: Hansel&Gretel del Teatro Bertold Brecht di Formia.

Direttore artistico della rassegna è Marco Renzi: “Con questa iniziativa vogliamo contribuire a formare un pubblico, proprio come a scuola. Negli anni passati abbiamo registrato il tutto esaurito per gli appuntamenti domenicali mentre per quanto riguarda quelli scolastici ospiteremo al Teatro delle Energie anche delle scolaresche di Cupra Marittima”. Nel corso dell’illustrazione del programma (in allegato), Renzi ha sottolineato le caratteristiche di ogni spettacolo, soffermandosi in particolare sull’appuntamento del 9 febbraio (Alice nel paese delle meraviglie): “Una tecnica magica e spettacolare quella del Teatro nero, dove i bambini non vedranno gli attori ma solo le cose che gli attori, vestiti completamente di nero e illuminati da una particolare luce, faranno muovere sul palco”.

Soddisfatta anche la consigliera comunale Martina Sciarroni. Biglietto singolo 6 euro, abbto 15 euro.

Compleanno a teatro o gruppi di 10 persone a ingresso scontato. La sottoscrizione degli abbonamenti è già aperta.

