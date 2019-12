Per la sua realizzazione il Comune di Grottammare ha impegnato 12.500 euro Iva compresa

GROTTAMMARE – La “luminaria” d’eccezione del Natale 2019 a Grottammare è senza dubbio “DreamWorld“, il mappamondo luminoso che si trova in Piazza Kursaal. Già in questi primi giorni tantissimi hanno prestato attenzione al nuovo ospite di Piazza Kursaal e le immagini di DreamWorld hanno inondato i social, con ovvie ripercussioni positive per la visibilità della Perla dell’Adriatico.

Il tutto per un esborso del Comune di Grottammare di 12.500 euro Iva compresa.

