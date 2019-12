SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Rivieram

Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 21 sarà possibile assistere, presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, all’Opera “Rigoletto”.

Dopo il successo della “Tosca” di Puccini nell’agosto 2016, della “Vedova Allegra” di Lehar e della “Traviata” di Verdi ad agosto e dicembre 2017, della “Carmen”di Bizet e della “Boheme” di Puccini ad agosto e dicembre 2018 e del “Barbiere di Siviglia” di Rossini rappresentata questa estate, continua il viaggio culturale di introduzione alla Lirica promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto, Assessorato alla Cultura, assieme all’Istituto Antonio Vivaldi e all’Associazione Incontri d’Opera, che vede questa volta l’esecuzione dell’adattamento per voci soliste, quartetto d’archi e pianoforte di una delle più celebri ed eseguite Opere di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone Natalizio “Città in Festa” 2019-2020, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal Sindaco Pasqualino Piunti, dall’Assessore Annalisa Ruggieri e dal Consiglio di Amministrazione del Vivaldi composto dal Presidente Francesco Romano e dalle Consigliere Claudia De Angelis e Lorella De Santis, oltre che dal Direttore Amministrativo Antonio Rosati.

Interpreti e personaggi dell’Opera in versione ridotta saranno il Baritono Franco Alessandrini nel ruolo di “Rigoletto”, la Soprano Patrizia Perozzi nel ruolo di “Gilda”, il Mezzosoprano Valentina Coletti nei panni di “Contessa di Ceprano, Giovanna e Maddalena”, il Tenore Tommaso Mangifesta nei panni del “Duca di Mantova” e il Basso Alessandro Battiato nei ruoli di “Conte di Monterone e Sparafucile”.

Le musiche saranno eseguite dal Quartetto d’archi dell’Istituto “Antonio Vivaldi” (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco Violini, Emiliano Finucci Viola e Daniela Tremaroli Violoncello e Direzione Artistica), accompagnati al pianoforte dal Maestro Concertatore e arrangiatore della partitura Massimiliano Caporale.

Adattamento, narrazione, costumi (tutti rigorosamente originali d’epoca) e regia a cura del musicologo Paolo Santarelli.

Il tutto a prezzi popolari: 10 euro il biglietto, con prevendita presso il Caffè Florian a San Benedetto del Tronto, online su circuito Ciao Tickets (info cell. 3924450125) e nei seguenti Punti Vendita di zona: San Benedetto del Tronto: Smokeshop, via Fiscaletti 16; Pasubio, via Pasubio 60; L’Isola del Tesoro, via Gabrielli 114; Mare, via del Mare 224; Amarcord, via Ponchielli 13; Quadrifoglio, via Colleoni 5/B. Grottammare: Marchionni, via Ischia Prima 97; Nonno Lele, Piazza Carducci 10; Angel, via Bernini 62; Papa, via Rosselli 147. Cupra Marittima: Marinucci, Corso V.Emanuele 80. Acquaviva Picena: La Vespa d’Oro, via Roma 33/B. Centobuchi: L’edicola del King, viale De Gasperi 231. Castel di Lama: Lori, zona Industriale Campolungo. Ascoli Piceno: Sogni Rock’n Roll, via del Commercio 52; Caffè del Duca, via Rozzi 13; Danese, corso Mazzini 223. Porto San Giorgio: Mascitelli, via Costa 270; Monterubbianesi. Corso Garibaldi 147; Lanciotti, via Foscolo 19; Mingus Dischi, via Buozzi 33. Martinsicuro: Cucala, lungomare Europa 70; Felice, via Roma 129. Alba Adriatica: Erre Disco Erre, via Nazionale Adriatica 74; La Totoricevitoria, via Duca D’Aosta 44. Giulianova: Erre Disco Effe, via Nievo 21; American Bar, via Migliori 82.

