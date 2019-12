IMOLA- Franco Fedeli, raggiunto al telefono dopo il pareggio di Imola, si dice rammaricato dopo il pari al 91′. “Abbiamo preso ancora gol alla fine. Due punti persi ma non si può dire che abbiamo giocato bene. E non è la prima volta. Forse, specialmente nei finali di gara bisogna essere più concentrati. Non mi va di dire altro, spero soltanto che possiamo in futuro recuperare i punti persi abbastanza banalmente”.

