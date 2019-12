Il centrocampista rossoblu: “Questa Samb, lo dicono i compagni che sono qui da più tempo, è diversa rispetto agli altri anni per tenacia e determinazione. Per stare attaccati al treno di quelle davanti serve più esperienza, serve non concedere gol come quelli di oggi”

IMOLA -Federico Angiulli, centrocampista della Samb, commenta l’1-1 di Imola. “Dispiace perché stavamo vincendo e fa sempre male perdere punti così alla fine. Loro hanno messo tante punte e noi alla fine abbiamo fatto un po’ fatica. Non si doveva perdere quella palla in contropiede? Sì, ma l’abbiamo persa a 80 metri dalla porta, forse nel complesso ci siamo abbassati troppo nel finale. Alla fine credo che comunque sia un pareggio giusto”.

Un’annata buona per la Samb o sarà un campionato da metà classifica? “Questa Samb, lo dicono i compagni che sono qui da più tempo, è diversa rispetto agli altri anni per tenacia e determinazione. Per stare attaccati al treno di quelle davanti serve più esperienza, serve non concedere gol come quelli di oggi e potremo stare lassù assieme a squadre più attrezzate di noi”.

