IMOLA – Un Montero nerissimo quello che si presenta in sala stampa a Imola dopo il pareggio beffardo agguantato dai padroni di casa al 91′. “Sono arrabbiato, non possiamo perdere un pallone come quello al 90′, abbiamo avuto già esperienze in questo senso a Reggio Emilia, dobbiamo imparare a essere più attenti”.

Sul finale di stagione: “Adesso finiamo il campionato nel migliore dei modi, ci siamo dati un obiettivo che è quello di fare altri sei punti da qui alla fine del girone di andata. Adesso dobbiamo lavorare ancora”.

