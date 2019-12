Imolese – Samb | 17^ giornata girone B| 1-12-2019 h 17 e 30

Formazioni

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Della Giovanna, Boccardi, Carlini; Schiavi, Alimi, Marcucci, Valeau; Belcastro; Padovan, Latte Lath. All.: Gianluca Atzori. A disp: Libertazzi, Seri, Alboni, Cecchi, Tentoni, Vuthaj, Provenzano, Bismark, Bolzoni, Artioli, Ingrosso.

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Carillo, Gemignani, Rocchi, Angiulli, Frediani, Orlando, Di Massimo, Volpicelli. All.: Paolo Montero. A disp: Fusco, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Miceli, Bove, Cernigoi, Piredda, Brunetti, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi (Porcheddu/Bahri)

Tifosi Samb a Imola

Note: Pomeriggio umido e nebbioso, 250 tifosi da San Benedetto.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 0-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Come contro la Feralpisalò è Volpicelli che sembra andare a fare il riferimento offensivo, mentre Di Massimo e Orlando agiscono ai lati.

4′ Alimi prova a scoccare il destro dal limite dell’area, il primo tentativo dell’Imolese però è sballato.

8′ Latte Lath parte come una furia in contropiede, poi cross in mezzo dove Padovan prova la spettacolare rovesciata ma il tentativo finisce comodo fra le braccia di Santurro.

11′ Frediani prova il numero sulla sinistra, chiuso in angolo. Sulal battuta svetta Carillo di testa e sfiora il palo!

19′ Punizione dai 35 metri per l’Imolese che libera al tiro Schiavi: altissimo.

23′ Primo angolo Imolese, svetta Carini e Santurro si supera tuffandosi alla sua sinistra!

