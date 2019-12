Entrambi i gol arrivano nella ripresa e da calcio da fermo in una partita bloccata e grigia

Imolese – Samb | 17^ giornata girone B| 1-12-2019 h 17 e 30

Formazioni

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Della Giovanna, Boccardi, Carlini; Schiavi, Alimi (40′ st Vuthaj), Marcucci(22′ st Tentoni), Valeau(40′ st Ingrosso); Belcastro; Padovan(36′ st Provenzano), Latte Lath (36′ st Bismark) . All.: Gianluca Atzori. A disp: Libertazzi, Seri, Alboni, Cecchi, Tentoni, Vuthaj, Provenzano, Bismark, Bolzoni, Artioli, Ingrosso.

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Carillo, Gemignani, Rocchi(37′ Gelonese), Angiulli, Frediani, Orlando(26′ st Cernigoi), Di Massimo, Volpicelli. All.: Paolo Montero. A disp: Fusco, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Miceli, Bove, Cernigoi, Piredda, Brunetti, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi (Porcheddu/Bahri)

Tifosi Samb a Imola

Note: Pomeriggio umido e nebbioso, 250 tifosi da San Benedetto.

Marcatori: 4′ st Rapisarda (S), 45′ + 1 st Vuthaj (I)

Ammoniti: Angiulli (S), Boccardi (I), Biondi (S)

Espulsi:

Angoli: 2-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Come contro la Feralpisalò è Volpicelli che sembra andare a fare il riferimento offensivo, mentre Di Massimo e Orlando agiscono ai lati.

4′ Alimi prova a scoccare il destro dal limite dell’area, il primo tentativo dell’Imolese però è sballato.

8′ Latte Lath parte come una furia in contropiede, poi cross in mezzo dove Padovan prova la spettacolare rovesciata ma il tentativo finisce comodo fra le braccia di Santurro.

11′ Frediani prova il numero sulla sinistra, chiuso in angolo. Sulal battuta svetta Carillo di testa e sfiora il palo!

19′ Punizione dai 35 metri per l’Imolese che libera al tiro Schiavi: altissimo.

23′ Primo angolo Imolese, svetta Carini e Santurro si supera tuffandosi alla sua sinistra!

31′ Gran corridoio di Rapisarda che manda sul fondo per il cross Orlando ma la palla esce prima che il numero 20 possa colpirla.

33′ Angiulli atterra Belcastro e si becca il primo giallo della gara.

37′ Si fa male Rocchi, che ha sentito tirare dietro alla coscia, ed entra Gelonese.

38′ Destro in diagonale di Belcastro che sfiora il palo!

43′ Ancora Belcastro in area liberato da Padovan, destro e palla che sfiora ancor ail palo alla destra di Santurro!

45′ Ci saranno 2 minuti di recupero.

45′ + 2 Primo tempo che si chiude a reti bianche al Romeo Galli. Samb che ha prodotto una palla gol di testa con Carillo all’inizio salvandosi poi su un’altra incornata di Carini e ancora su due conclusioni di Belcastro per la formazione di casa.

SECONDO TEMPO

4′ GOOOL. Samb in vantaggio con Rapisarda sugli sviluppi di un corner. Colpo di testa del capitano: palo-gol!

15′ Di Massimo prende palla e si avvicina all’area, poi converge dal limite e clacia: palla abbastanza potente ma centrale che finisce tra le braccia di Rossi.

25′ Nella Samb è pronto a entrare Cernigoi, sarà probabilmente Volpicelli a lasciargli spazio.

26′ Adesso il cambio, entra Cernigoi ma esce Orlando al suo posto.

31′ Frediani prova la bicicletta spettacolare su servizio in mezzo di Volpicelli: Rossi blocca.

33′ Doppia sostituzione nell’Imolese fuori Latte Lath per Bismark e Padovan per Provenzano.

40′ Entrano Ingrosso e Vuthaj per Valeau e Alimi nei padroni di casa.

45′ 4 di recupero mentre Rapisarda concede una punizione pericolosa all’Imolese che è ripartita per colpa di un contropiede ssbagliato dai rossoblu. Entra Miceli per Di Massimo mentre si attende il fischio, si copre Montero.

45′ + 1 Palla in mezzo per Vuthai che incorna e pareggia la partita. Beffa Samb al 91′. GOL IMOLESE.

45′ + 4 Finisce qui, è 1-1 fra Imolese e Samb.

