IMOLA – Dalle 17 e 30 la Samb è impegnata allo stadio Romeo Galli di Imola contro l’Imolese di mister Gianluca Atzori (in Serie A con le maglie di Perugia e Empoli) con gli uomini di Monteor in campo per dare continuità dopo la bella vittoria contro la Feralpisalò in casa.

A Imola sono attesi circa 250 tifosi rossoblu provenienti da San Benedetto con Montero che dovrebbe riconfermare gli 11 reduci dallo scorso turno con Cernigoi che si accomoderà in panchina, forse assieme a Miceli. L’Imolese, invece, dovrebbe confermare il suo classico 3-4-1-2.

Ecco le probabili formazioni

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Della Giovanna, Boccardi, Carlini; Schiavi, Tentoni, Marcucci, Valeau; Belcastro; Padovan, Bismark. All.: Gianluca Atzori.

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale (Miceli), Gemignani, Rocchi, Angiulli, Frediani, Orlando, Di Massimo, Volpicelli. All.: Paolo Montero.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.