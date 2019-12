Una “vignetta” del 2012 di “Satira e Politica Locale” in cui venivano messi alla berlina l’ex sindaco Gaspari con gli assessori Curzi e Urbinati condivisa dall’attuale primo cittadino. Il quale però oggi persevera nel ricorrere in Tribunale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La questione della querela del Comune di San Benedetto nei confronti dell’ex consigliere comunale Daniele Primavera ha avuto un ulteriore momento di confronto nel Consiglio Comunale di sabato 30 novembre (clicca qui).

Gianluca Pompei, esponente di Italia Viva, ha avuto però il merito di ricordare come l’attuale sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, quando era dall’altra parte della barricata politica, ovvero all’opposizione, non disdegnava persino di condividere sulla propria pagina Facebook i meme allora realizzati da Satira Politica Locale.

Ad esempio in questo post dell’agosto 2012 Piunti mostra di apprezzare una vignetta in cui, nell’ordine, l’ex sindaco Giovanni Gaspari, l’ex assessore Marco Curzi e l’ex assessore Fabio Urbinati sono insieme a Giulio Spadoni, tra i collaboratori dell’allora Notte Bianca, in una sorta di riproposizione dei Dik Dik,

Altri tempi…

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.