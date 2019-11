MONTEPRANDONE – “Ecco una discarica abusiva sotto Fontevecchia, una delle ultime zone immerse nella natura, punto di riferimento soprattutto per I bikers. Cosa puo’ fare un amministratore con imbecilli del genere?”.

Così, sui Social, Paride Travaglini denuncia un’altra situazione a Monteprandone di rifiuti illeciti.

“Quest’estate la stessa cosa nella stessa zona e puntualmente l’amministrazione comunale dopo segnalazione si è fatta carico della bonifica – dichiara – Non si puó sempre ricorrere a bonifiche straordinarie perché qualcuno non ha senso civico. La speranza è che il cretino di turno abbia fatto qualche passo falso e possa pagare per le sue azioni”.

