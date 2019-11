GROTTAMMARE – Iniziativa sociale.

Oltre 50 adesioni per l’Abc di Grottammare, il progetto ideato per ridurre il quantitativo di rifiuti all’origine e per promuovere la gestione responsabile delle risorse, sia tra i cittadini che tra le attività commerciali.

Lunedì prossimo, alle ore 21, in occasione di un Tavolo di lavoro per riepilogare gli obiettivi raggiunti e illustrare quelli futuri, verranno consegnati attestati di merito ai titolari degli esercizi commerciali e degli uffici a testimonianza dell’apprezzamento per l’ impegno dimostrato a favore dell’ambiente e della città, attuando le buone pratiche previste nel disciplinare di adesione.

All’incontro saranno presenti il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alla sostenibilità Alessandra Biocca.

il progetto “Abc di Grottammare – Ambiente Bene Comune” è una iniziativa ideata dall’associazione Marche Rifiuti Zero e sostenuta dalla Città di Grottammare, per promuovere comportamenti virtuosi nelle attività e nei pubblici esercizi, impegnando i titolari a migliorare l’ambiente e diminuire lo spreco di risorse. Nel corso della presentazione pubblica, lo scorso giugno, il progetto ha ottenuto il plauso del presidente di Zero Waste Europe, Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize 2013, il Nobel alternativo per l’ambiente.

