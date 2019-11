SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito il resoconto del consiglio comunale del 30 novembre 2019. Tra i piatti forti all’ordine del giorno le ultime variazioni di bilancio dell’anno prima dell’approvazione del bilancio 2019 che verrà votato nelle prossima assise, a dicembre. Da sottolineare anche sei interrogazioni dei consiglieri di minoranza e anche una mozione, di tutta l’opposizione (primo firmatario Tonino Capriotti) che chiede di ritirare la denuncia a Daniele Primavera, esponente di Rifondazione Comunista ed ex consigliere comunale, per la famosa pagina facebook satirica “Piunti Sindaco e Cantante”. Primavera infatti dovrà rispondere anche in appello, dopo l’assoluzione in primo grado, per i reati di diffamazione e sostituzione di persona.

ORE 10 – LE INTERROGAZIONI DI PIGNOTTI E CAPRIOTTI. Le prime due interrogazioni sono a firma di Valerio Pignotti e Tonino Capriotti. Il consigliere di Forza Italia chiede il perché non si attinga alle graduatorie esistenti per la nomina del nuovo dirigente ai Lavori Pubblici in luogo di una probabile nomina fiduciaria (il ruolo è temporaneamente ricoperto dalla dirigente Catia Talamonti dopo la morte del precedente dirigente Farnush Davarpanah, avvenuta a febbraio 2018) mentre il consigliere ex Pd Tonino Capriotti, oggi per la prima volta tra i banchi del Gruppo Misto dopo il passaggio con Italia Viva si schiera contro la decisione dell’amministrazione di eliminare una fila di parcheggi in via Risorgimento, allargando un marciapiede. “Soluzione che peggiora la carenza di stalli per i residenti e non migliora la situazione dei commercianti” dice il consigliere di opposizione. Una terza interrogazione, sempre a firma Pignotti, chiede se e quando verrà approvato il nuovo piano d’emergenza comunale (per calamità naturali e similari) visto che l’attuale è vecchio di 15 anni.

Tonino Capriotti nel Gruppo Misto per la prima volta dopo l’uscita dal Pd.

ORE 10 e 35. LE INTERROGAZIONI DI ROSARIA FALCO E MARCO CURZI. La quarta interrogazione del giorno è a firma di Marco Curzi che chiede lo stato delle cose per quanto riguarda i “parcheggi promessi” sotto alla Sopraelevata nel quartiere Sentina. “Monitoreremo la situazione” relaziona in risposta l’assessore Andrea Assenti che parla di alcuni problemi sorti con la Provincia negli anni per pervenire alla creazione di parcheggi. Uno di questi problemi è anche la necessità di mettere in sicurezza el campate del viadotto della Sopaelevata (in passato si erano staccati dei detriti in cemento). “E’ notizia di queste ore che la Provincia potrà accedere a fondi da 550 mila euro del Ministero dei Trasporti per interventi sui viadotti” commenta lo stesso Assenti.

Rosaria Falco, in seguito, pone l’accento sulla questione orari delle sale slot. “Diverse segnalazioni pervenuteci confermano che molti esercizi che hanno al loro interno gli apparecchi da gioco in questione non rispettano gli orari prescritti, essendo possibile giocare anche la mattina e comunque prima delle ore 14 e anche la notte tardi, oltre l’una” scrive la consigliere. L’ultima interrogazione, a firma Marco Curzi che chiede delucidazioni su un muro eretto in via Manzini nel quartiere Salaria che bloccherebbe il passaggio pedonale e veicolare nel quartiere, viene rimandata alla prossima assise perché il consiglio ha dedicato, più di un’ora a trattare le interrogazioni.

ORE 11 SI PARLA DI BILANCIO. Andrea Traini illustra i punti di bilancio, fra cui le ultime variazioni dell’anno e i prelevamenti dal fondo cassa e rischi, in quest’utimo caso si tratta del prelevamento di 40 mila euro da destinare

11 e 20. LE PESANTI ACCUSE DI DE VECCHIS: “PROPONGO LE DIMISSIONI DELL’INTERA MINORANZA, COMUNE MARCIO”. Il consigliere d’opposizione Giorgio De Vecchis utilizza lo spazio a disposizione nella discussione dei punti di bilancio per un vero e proprio” j’accuse” in consiglio in cui muove critiche pesantissime all’amministrazione parlando di Comune “marcio”. “Sono emersi conflitti di interesse, è arrivata la Guardia di Finanza in questo comune (in relazione alla vendita della Ex Scuola Curzi,clicca qui). Questa è la Repubblica delle Banane, io non ci sto più qui a parlare di 5 mila euro in bilancio ci sono questioni più gravi di trasparenza in questo Comune, perciò mi sento di proporre le dimissioni in blocco dell’intera minoranza. Per non parlare di Picenambiente: cosa vogliamo fare con quella sentenza (Il Tar ha escluso il controllo pubblico della partecipata ndr), vogliamo appellarci al Consiglio di Stato? E’ una partecipata pubblica, cosa dobbiamo fare non controllare i soldi dei cittadini?”. GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE.

ORE 11 e 50. PIUNTI RISPONDE. Il sindaco risponde al pesante sfogo del consigliere di opposizione parlando di “toni eccessivi” e “consiglio comunale sfogatoio” del consigliere De Vecchis. “Questa minoranza è una delle più competenti che io abbia mai visto” chiosa il primo cittadino che si riferisce a un ulteriore passaggio del discorso precedente di De Vecchis che rivolgendosi ai consiglieri di centrodestra aveva detto: “Siete anche voi responsabili”.

ORE 12 e 30, IL DISCORSO DI DE VECCHIS FA DISCUTERE. Dopo due interventi di Domenico Pellei e Flavia Mandrelli (“condivido quello che dice De Vecchis ma non credo che le dimissioni siano la soluzione, noi abbiamo l’obbligo di controllare e vigilare su quello che fa l’amministrazione”), si continua a parlare dell’intervento di Giorgio De Vecchis, anche nei tra i banchi di maggioranza. Gianni Balloni parla di “inaccettabili attacchi personali” ma viene interrotto dallo stesso De Vecchis che ribadisce: “I miei sono attacchi politici” mentre Carmine Chiodi continua a stigmatizzare il lungo discorso accusatorio del consigliere di opposizione: “C’è chi concepisce il consiglio come uno show”.

ORE 12 e 35. PASSANO I PUNTI SUL BILANCIO. I punti 8, 9 e 10 (questioni di bilancio, accorpate in un’unica discussione) vengono votate e approvate con 14 voti favorevoli.

