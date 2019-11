SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imolese-Samb di domenica pomeriggio (ore 17 e 30) sarà arbitrata dal 32enne fischietto di Lodi Enrico Maggio. I suoi assistenti saranno il Signor Khaled Bahri della sezione di Sassari e il Signor Marco Porcheddu della sezione di Oristano.

Nessun precedente per l’arbitro in partite con la Samb in campo mentre Maggio ha già arbitrato 4 volte l’Imolese, 2 in Serie D e 2 in Serie C, bilancio 3 pari e una vittoria esterna per 5-0 contro il Poggibonsi in D per gli imolesi.

