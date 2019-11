GROTTAMMARE – Novità sulla costa nei prossimi giorni.

A partire da lunedì 2 dicembre il mercato settimanale del lunedì di Zona Ascolani si svolgerà esclusivamente in via Alighieri, nel tratto compreso tra via Ugo Foscolo e via Alessandro Manzoni.

Terminati i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico necessario alla fornitura dell’energia ai banchi di vendita è ora possibile trasferire i 9 operatori ambulanti.

La nuova configurazione era stata deliberata dal consiglio comunale a fine marzo, come parte di un piano di razionalizzazione rilancio dei mercati settimanali cittadini promosso dall’assessorato al Commercio per l’anno 2019.

“Sono convinto che la nuova soluzione renderà più compatto e quindi più efficace un piccolo mercato rionale che altrimenti era frammentato e disperso – afferma l’assessore Lorenzo Rossi -. Inoltre, ne guadagnerà la viabilità e verranno recuperati diversi parcheggi”.

Oltre che migliorare la fruibilità del mercato, infatti, l’operazione asseconda anche la necessità di razionalizzare la viabilità del quartiere e ripristinare l’utilizzo dei parcheggi disposto attorno alla piazza Carducci, fino ad ora parzialmente indisponibili nella mattinata del lunedì.

