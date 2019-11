SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa culturale e sociale in Riviera.

Parte il 3 dicembre da San Benedetto del Tronto il progetto Europeo “BE YOUR BOSS!” coordinato da SMARTEAM in cooperazione transnazionale con partner di 6 diversi Paesi: Italia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Bulgaria, Polonia, nell’ambito del Programma Erasmus+, Partenariati strategici KA2, Settore educazione degli adulti (Il progetto, redatto dallo staff di euro-progettisti di Smarteam, si è piazzato al 2° posto nella graduatoria nazionale dei progetti italiani).

I partner saranno in Italia per il primo meeting per avviare i lavori di progetto e prenderanno anche parte alla conferenza pubblica martedì 3 dicembre 2019 alle ore 11 di presentazione del progetto “Be Your Boss!” nella sala meeting dell’Hotel Calabresi.

Apriranno l’incontro le autorità locali. Seguiranno gli interventi dei responsabili di progetto di Smarteam e dei rappresentanti degli enti europei partner che presenteranno i diversi aspetti del progetto: obiettivi, finalità, contenuti, attività.

La conferenza del 3 dicembre è aperta al pubblico e sono stati invitati docenti universitari ed esponenti della ricerca, rappresentanti delle associazioni di categoria, della formazione, dell’imprenditoria e delle istituzioni del territorio marchigiano per fare il focus sugli aspetti di collaborazione e di documentazione da produrre nell’ambito del progetto.

