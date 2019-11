SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non tantissimi, con la gran parte degli studenti che è rimasta in classe. Ma nemmeno pochi, forse stimabili in duecento unità o poco più, gli studenti delle scuole superiori di San Benedetto che hanno aderito alla manifestazione Fridays For Future, l’evento globale per protestare contro l’assenza di politiche incisive per combattere il cambiamento climatico.

Organizzato dall’associazione studentesca Robin Hood insieme a Legambiente San Benedetto, la manifestazione, con inizio di fronte al Liceo Scientifico, si è sviluppata poi fino al centro cittadino. Proponiamo alcuni video, l’intervista alla studentessa Benedetta Del Prete (guarda qui l’intervista) e una galleria fotografica.

