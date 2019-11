SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festeggiamenti per i 50 anni della Scuola Curzi, inaugurata nel 1969. In merito alle celebrazioni degli scorsi giorni, indette dal Comune di San Benedetto, ci ha scritto Lucio Maria Pierangeli, figlio di Giubilo Pierangeli (New York 1909 – San Benedetto del Tronto 1976) che fu preside della scuola.

Di seguito le sue parole. “Ho letto l’articolo riguardante le Celebrazioni per la Scuola Media “M.Curzi” e, pur esprimendo tutta la stima per gli illustri sambenedettesi, mi spiace non leggere il nome del Preside Giubilo Pierangeli che fu il ” Genitore” della nota istituzione della nostra città. Quanto ricordato come figlio e come padre di una ex alunno “delle” Curzi. Buon lavoro ed un cordiale saluto da Lucio Maria Pierangeli”.

