Nel mirino dei malviventi la struttura “Fuoriclasse” in via Salvo d’Acquisto

GROTTAMMARE – Ancora volta un’azione criminale in Riviera.

Alle prime ore del 29 novembre ignoti hanno preso di mira la tabaccheria di Grottammare “Fuoriclasse”, situata in via Salvo d’Acquisto.

Hanno danneggiato delle vetrate per entrare dentro e hanno rubato soldi dalla casa e da una macchinetta cambia soldi secondo le prime indiscrezioni. Bottino in fase di stima, forse poco più di mille euro ma bisognerà conteggiare i danni causati al locale.

Le Forze dell’Ordine indagano per risalire ai responsabili. In questi ultimi giorni, purtroppo, si sono verificati diversi casi di malavita in tutta la Riviera e ciò preoccupa i cittadini.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.