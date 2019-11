SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità nuovamente, e purtroppo, in azione ancora una volta in Riviera.

Appartamento di un’abitazione in piazza Nardone a San Benedetto nel mirino dei ladri nel pomeriggio del 28 novembre. I malviventi hanno sfondato, secondo le prime indiscrezioni, la porta a mazzate. Un colpo effettuato, pare, in tempi brevi per rubare ciò che c’era a portata di mano.

Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per cercare di risalire i responsabili.

Giorni brutti per la Riviera dopo i furti vicino via Manara a San Benedetto e in una casa di Grottammare sul lungomare.

