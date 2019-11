SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Picenambiente comunica, che a seguito della positiva esperienza fatta nella zona di Porto d’Ascoli, da 5 dicembre sarà esteso anche alla parte nord della città il sistema di raccolta del vetro non più con i mastelli ma direttamente nei cassonetti appositamente collocati nelle strade accanto a quelli dell’umido”.

Così in una nota il Comune di San Benedetto: “Dal 5 dicembre, dunque, si potrà conferire il vetro tutti i giorni. I mastelli in dotazione alle famiglie potranno continuare ad essere utilizzati per raccogliere il vetro in casa e conferirlo nei cassonetti oppure si potrano riconsegnare all’Ecosportello aperto nella sede comunale di San Benedetto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina o, nella delegazione di Porto d’Ascoli, il giovedì mattina”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.