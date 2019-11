Soddisfatto il consigliere di maggioranza Emidio Del Zompo che si congratula con l’assessore al Bilancio Andrea Traini per il bando portato a compimento: “Prima l’Amministrazione non guadagnava niente”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trentaduemila euro all’anno, per tre anni: a tanto ammonterà l’incasso che il Comune di San Benedetto si è garantito grazie ad un affidamento con un bando di gara per il posizionamento dei distributori automatici per alimenti e bevande all’interno degli spazi del Municipio di San Benedetto.

“Ottimo è stato il lavoro dell’assessore al Bilancio Andrea Traini – commenta il consigliere della Lega, Emidio Del Zompo – che su mio stimolo e su quello della segreteria del sindaco ha messo a punto un bando di gara che consente al Comune di incassare una bella cifra, pari a 96 mila euro in tre anni”.

Il bando è stato vinto dal Gruppo Argenta SpA, con sede legale a Reggio Emilia e attivo nel settore da 50 anni con 110 mila distributori in tutta Italia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.