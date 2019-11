GROTTAMMARE – Educazione finanziaria, leggendo un buon libro. Sabato 30 ottobre, presso l’Ospitale delle Associazioni di Grottammare Alta, alle ore 16 Fabrizio Sciamanna presenterà il suo primo libro “C’era una Volta in Banca – Manuale di autodifesa finanziaria (la finanza, il risparmio e gli investimenti spiegati con il cinema)“.

Appassionato di cinema, in occasione del decennale del fallimento della Lehman Brothers, ha organizzato e presentato con l’Associazione Blow Up una mini rassegna su cinema e finanza, dal titolo Prendi i Soldi e Scappa. Questo libro raccoglie e approfondisce le riflessioni emerse in quelle serate, spiegando le dinamiche e i servizi finanziari in maniera chiara e fruibile a tutti, offrendo tecniche e soluzioni pratiche, con l’obbiettivo di permettere alle persone di prendere decisioni finanziarie consapevoli.

Consulente finanziario, ormai punto di riferimento per la tutela e la protezione dei risparmi, da anni è impegnato sul territorio con una serie di incontri di educazione finanziaria per le famiglie, convinto che solo un’adeguata educazione ed una maggiore consapevolezza possa difendere davvero i risparmiatori. Per sviluppare un proprio spirito critico, sono necessari tutti gli strumenti di formazione ed informazione, ed anche, perché no, un buon film.

“Mala-finanza, Istituzioni inermi e banche malate stanno proiettando un film che non ci piace, per cui ci stanno chiedendo un prezzo altissimo. Abbiamo il dovere, oltre a lamentarci sul nostro comodo posto in sala, di alzarci, andare dietro la cinepresa per diventare attori protagonisti e poter scrivere un finale diverso” afferma Sciamanna.

Un’occasione per accrescere quindi la propria educazione finanziaria ma anche per fare del bene: l’intero ricavato, infatti, sarà interamente devoluto in beneficenza alla Michelepertutti onlus che aiuta i bambini con problemi allo sviluppo e le loro famiglie.

