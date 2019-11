SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco fa, attorno alle 10.15 di giovedì 28 novembre, un incidente è avvenuto all’accesso di via Morosini, tra una vettura e una bicicletta all’altezza della rotonda che precede l’ex stadio Ballarin.

La persona sulla bicicletta è stata portata in ospedale con una autoambulanza per le cure mediche. Polizia Municipale sul luogo del sinistro per i rilievi.

