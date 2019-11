Malviventi in fuga. Vittime l’azienda Catland e il locale “Il Relitto” entrambe in via Manara

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione nella notte tra il 26 e 27 novembre in Riviera. Ditta e ristorante di San Benedetto, in via Manara, nel mirino dei ladri.

Si tratta della “Catland” e del ristorante “Il Relitto”: probabilmente a compiere le effrazioni le stesse persone data la vicinanza delle due strutture, situate in via Manara. Trafugato del denaro, complessivamente quasi 200 euro. In fase di stima, però, i danni causati dalle effrazioni.

Malviventi in fuga, indagano le Forze dell’Ordine per risalire ai responsabili.

