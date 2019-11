GROTTAMMARE – Nona tappa per la venticinquesima stagione dell’Associazione Blow–Up di Grottammare intitolata Cinelocomozioni e dedicata al viaggio, la più grande avventura dell’umanità. Giovedì 28 novembre, presso l’Ospitale, Casa delle Associazioni, a Grottammare Alta, sarà proiettato “Il Castello Errante di Howl“, uno dei film più belli del grande regista giapponese Hayao Miyazaki, secondo alcuni il suo capolavoro. Nell’Inghilterra di fine Ottocento la piccola Sophie lavora nel negozio di cappelli appartenuto al padre deceduto e viene tiranneggiata dalla madre a caccia di nuovi mariti.

Casualmente, incontra il bellissimo mago Howl, in fuga dagli scagnozzi della perfida strega delle terre desolate. Quest’ultima, mossa da invidia, trasforma Sophie in una vecchietta novantenne. La claudicante nonnina si mette alla ricerca del famigerato castello errante di Howl, una sferragliante casa-creatura sempre in movimento, perché il mago è l’unico in grado di liberarla dall’incantesimo. Miyazaki (che avrebbe dovuto limitarsi a produrre il film con il suo studio Ghibli) mescola fiaba nipponica, fantasmi d’Oriente e ambientazione da Mitteleuropa del XIX secolo in una delle più affascinanti avventure di animazione di sempre, dove non mancano l’eterna lotta tra il Bene e il Male, la minaccia della guerra fuori dal tempo, ma anche la speranza nel futuro e il bisogno di fantasia e immaginazione. La sceneggiatura parte da un romanzo di Diana Wynne Jones.

Emerge anche qui la passione di Miyazaki per il volo e per le macchine volanti con un intero castello in viaggio nel cielo che va ad aggiungersi ad alianti, scope, isole, aerei, scooter spaziali, etc. presenti in altre sue opere. Un film che suscita meraviglia negli occhi, ma che colpisce anche per la costruzione narrativa e ci fa capire che i più straordinari effetti speciali non sono quelli della tecnologia, ma quelli dell’immaginazione.

L’ingresso è gratuito con tessera-abbonamento alla Federazione Italiana Cineforum 2019-2020, rilasciata dall’Assocazione Blow Up al costo di 10 euro e che può essere sottoscritta velocemente all’ingresso. La tessera F.I.C. consentirà di partecipare liberamente a quasi tutte le iniziative del ricco calendario della rassegna.

