Ecco come aderire

GROTTAMMARE – Lodevole iniziativa in Riviera.

La Misericordia di Grottammare su invito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia promuove la raccolta di beni di prima necessità da destinare alla Misericordia di Elbasan in Albania, per rispondere ad urgenti necessità dovute al dramma vissuto dalla popolazione dopo il drammatico sisma di questi giorni.

Dalla Confederazione Nazionale Misericordie di Firenze ci segnalano la necessità di coperte e di cibi a lunga conservazione.

La Misericordia di Grottammare si mette a disposizione presso la propria sede sociale sita in via Fratelli Rosselli 45 a Grottammare dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al sabato per ricevere quanto il cuore della gente di questo territorio riterrà di dover dare.

I beni di prima necessità raccolti verranno inviati attraverso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia alla Misericordia di Elbasan.

