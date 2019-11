Aveva lo stupefacente in macchina e a casa

SANT’ELPIDIO A MARE – Ancora un blitz antidroga nel territorio, stavolta nel Fermano, compiuto negli ultimi giorni.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, nell’ambito dei controlli del territorio, intensificati nell’ultimo periodo per contrastare i reati contro il patrimonio e la persona, nella serata di ieri deferivano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne fermano, disoccupato e già censurato.

Il giovane, attenzionato dai militari per il suo fare sospetto, veniva sorpreso in Piazza Garibaldi di Porto Sant’Elpidio con indosso due involucri in cellophane contenenti Marijuana.

La successiva perquisizione veicolare e domiciliare permetteva il rinvenimento di ulteriori involucri contenenti Marijuana per complessivi 20 grammi circa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Inevitabile, quindi, il deferimento.

