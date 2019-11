SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Offerte Villaggi.com sciorina una pallavolo ordinata e concreta e fa suo con il massimo scarto (19, 18, 15) l’incontro casalingo che la opponeva alla Emmont nel campionato di pallavolo femminile di serie D.

Gara alquanto ripetitiva nell’andamento dei parziali, con un inizio abbastanza equilibrato dei set e la successiva progressione della giovane truppa di Ciancio e Ruggieri che scavava un solco insormontabile nel punteggio. In campo si è vista della buona tecnica, nonostante la giovane età delle due compagini e la gara ha divertito il pubblico che vi assisteva dagli spalti.

Questa la formazione della Offerte Villaggi.com. Amaolo (K), Annunzi (L1), Bastiani, Carloni, Casarin, Catalini, Iommi, Ledda (L2), Maracchione, Massi, Paniconi, Pieroni, Scagnoli. All.: Ciancio-Ruggieri.

Come nella filosofia societaria delle padrone di casa, tutte le atlete a referto sono entrate in campo acquisendo così minutaggio ed esperienza importante per il futuro. L’obiettivo è quello di un processo di crescita tecnico-tattica di un gruppi formato da Under 16 e quindi la strada passa attraverso le vittorie e soprattutto attraverso la consapevolezza individuale e dell’evoluzione del gioco. Con questa vittoria la classifica sorride a Amaolo e compagne, che vantano quattro vittorie su cinque partite giocate e manca ancora il recupero contro Le Querce (che si giocherà il 28 Novembre). Senza problemi l’arbitraggio del signor Maggitti di Pedaso.

